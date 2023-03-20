Физиотерапевт: тесная одежда ведёт к повышению давления

Физиотерапевт Казимов: тесная одежда ведёт к повышению давления. Если долго и упорно носить обтягивающее бельё и верхнюю одежду, это может привести к нарушению оттока лимфы и микроциркуляции крови в разных частях тела. Это довольно опасно для людей с гипертонией, отметил врач-физиотерапевт, руководитель направления физиотерапии центра реабилитации сети клиник «Медскан» Сергей Казимов.

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Эксперт объяснил, что под кожей и в верхних слоях мышц есть гигантская сеть капилляров, а также более крупных кровеносных и лимфатических сосудов. Они обеспечивают питание клеток и выводят из тканей отработанные продукты метаболизма.

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«Если передавить большие поверхности тела за счёт костюма, то кровь и лимфа устремятся из пережатых периферических вен в более центральные отделы кровеносной системы, увеличив тем самым нагрузку давлением жидкости на сердце, что приведёт к повышению артериального давления», — предупредил доктор в беседе с «Газетой.ru».

А это, между прочим, опасно для пациентов с гипертонией. Так что этой категории людей нужно с осторожностью носить тугие вещи и не злоупотреблять ими.

Кстати, на холоде тесные штаны тоже нам не друзья. Те же свободные брюки и джинсы создают между поверхностью тела и тканью одежды небольшую воздушную прослойку, что даёт дополнительную теплозащиту организму. Так что с качественными и нетесными штанами мы буквально греем себя сами. А отсутствие между одеждой и кожей воздушной прослойки ещё больше охлаждает тело.

«Такая одежда может стать косвенной причиной не только охлаждения ног, но и органов малого таза, увеличивая риск развития цистита у женщин и простатита у мужчин», — отметил Казимов.

К тому же тесные штанишки или нижнее бельё опасны непосредственно для мужского и женского здоровья. Увлечение узкими брюками ухудшает кровоснабжение и лимфоток в мужских половых органах, что может закончиться снижением потенции и репродуктивной функции. Для молодых парней с растущим организмом давящее нижнее бельё может привести к нарушению физиологичного развития репродуктивных органов.

Что касается женщин, то тугие бюстгальтеры и бельё могут нарушить кровоснабжение и лимфоток в молочных железах. Длительное ношение белья не по размеру может привести даже к развитию мастопатии. В конце концов, например, молодые мамы попросту не смогут кормить грудью.

Иногда не стоит увлекаться ношением тугих пиджаков, а также футболок из плотной ткани. Они могут мешать нам дышать полной грудью. Это приводит к недостатку кислорода в лёгких и приводит к гипоксии со всеми последствиями.

«Для комфортного сна, зрения и работы головного мозга также необходима нормальная циркуляция крови в области головы, которую часто нарушают тесные головные уборы, сдавливающие сосуды в области лба, висков и волосистой части головы. Это, в свою очередь, может стать причиной мигрени, головных болей, повышенного утомления», — добавил Казимов.