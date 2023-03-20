Фитнес-тренер посоветовал простые упражнения от отеков ног

Ходьба на месте. Встаньте ровно и поочередно поднимайте колени к животу. Спина при этом должна оставаться прямой. Достаточно выполнять упражнение на протяжении 30 секунд. Приседания. Встаньте прямо, ноги поставьте на ширину плеч и медленно опускайтесь вниз, поддерживая спину ровной. Нужно опуститься до параллели бедра с полом, а потом возвращайтесь в исходную позицию. Повторите упражнение 10-15 раз. Стойка на носочках. Встаньте прямо, ноги поставьте вместе или близко друг к другу, а затем аккуратно поднимитесь на носочки и опуститесь на пол, повторите 10-15 раз. Ноги вверх из положения лежа. Лягте на пол и поднимите ноги перпендикулярно полу. Можете подвигать носочками или стопами, чтобы размяться, покрутить велосипед. Удерживайте ноги три-пять минут. Если тяжело выдержать такой временной интервал, выполняйте упражнение около стены и время от времени давайте возможность ногам отдохнуть. Растяжка бедер. Лягте на спину, согните правое колено и положите правую стопу на пол. Далее поднимите левую ногу и положите ее на правое колено. Опустите левое колено влево, но ваши плечи при этом должны оставаться на полу. Достаточно выполнять упражнение около 30 секунд. После этого отдохните немного и повторите то же самое с другой ногой.