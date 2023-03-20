Врач рассказал, почему появляются прыщи на лице

Многих россиян терзают различные высыпания на лице, поэтому они покупают популярные мази от прыщей, не понимая, что те мало помогут. По словам дерматокосметолога Дмитрия Урмана, зачастую расположение прыщей на лице зависит от конкретных проблем в организме и нужно решать именно их, а не пытаться убрать один симптом. Причём причины могут быть разные — как шаткий ЖКТ, так и гормональный сбой.

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Если появляются прыщи на лбу, то это, скорее всего, из-за недостаточной гигиены или из-за неподходящих средств для ухода за волосами. Если обсыпало не только лоб, но ещё и нос с подбородком, то это указывает на проблемы с ЖКТ. В таком случае лучше приглядеться к продуктам питания и сходить к врачу.

Стоит сдать анализ крови, чтобы проверить референсные показатели ферментов печени (АСТ и АЛТ) и узнать, не проснулись ли какие-то генетические заболевания. К тому же врач поможет понять, в каком состоянии находятся печень, поджелудочная, желчный пузырь и кишечник.

На висках прыщи появляются из-за слишком жирной или обезвоженной кожи, причём нужно понимать, что жирная и увлажнённая — две разные вещи. Стоит разобраться с режимом питья и, может, прикупить уходовую косметику для очищения, рассказала специалист «Газете.ru».

Высыпания на щеках и подбородке зачастую появляются из-за проблем с кишечником или из-за гормонального сбоя. У подростков в пубертате или женщин во время месячных прыщи — частые гости. Ещё это может указывать на недостаточно активный образ жизни, нездоровую еду, вредные привычки, дефицит ферментов и нарушения в микрофлоре кишечника.