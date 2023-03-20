Чем лучше завтракать? Начните день правильно

Завтрак - первый и самый важный прием пищи, поэтому выбирая блюдо на утро, стоит учитывать ряд факторов.

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Завтрак должен составлять 25-30% процентов от дневного рациона. При употреблении правильных углеводов у человека не только стабилизируется сахар в крови, но и снижается аппетит, что позволяет не переедать в течение дня. А если утром Вы планируете думать, мозгу понадобится глюкоза, с которой Вам поможет плотный завтрак.

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Диетологи рекомендуют завтракать через 20-30 минут после пробуждения, после зарядки. Отличный лайфхак - натощак выпить стакан воды комнатной температуры, так Вы запустите свой организм и не съешьте лишнего.

Конечно, приёмы пищи зависят от индивидуальных особенностей и графика, но привычка появляется уже на второй неделе, поэтому самое тяжелое - начать.

Так что же есть на завтрак?

Многие знают о пользе каши, однако немногие догадываются, что каши лучше готовить на воде, с добавлением сливочного масла. Молочная продукция на завтрак - не лучшая идея, поскольку основная ценность этих продуктов заключается в молочнокислых бактериях, а при попадании в кислую среду они моментально погибают, так и не дойдя до кишечника.

Отлично подойдут бутерброды с цельнозерновым хлебом. Тост с яйцом и любыми овощами определенно задаст нужное настроение на день.

Если отказаться от йогурта или молока по утрам Вы не в силах, отличный вариант - мюсли. Однако покупные не подойдут, в них много сахара, их можно сделать и самостоятельно. Для этого необходимо запечь овсянку длительного приготовления в духовке и добавить любые орехи или сухофрукты. При желании можно добавить мед.

Любая вариация блюд из яиц также сгодится. Если Вы решили их жарить - не переусердствуйте с маслом или откажитесь от него вообще.

Разбавлять рацион можно и овощами, клетчатка зарядит бодростью на весь день.

От сладкого, жирного, мучного и острого утром лучше отказаться. Такая еда не насытит организм и желудок станет "тяжелым".