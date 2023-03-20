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2 часа назад

Тренер дал советы по похудению без занятий спортом

Lenta.ru

Тренер Харли Пастернак дал четыре совета по похудению без занятий спортом. Его слова приводит Shape.

Тренер дал советы по похудению без занятий спортом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист отметил, что нужно больше двигаться и завести привычку ежедневно проходить 10-14 тысяч шагов. Пастернак отметил, что важно также следить за питанием, порекомендовал снизить потребление калорий и включить в рацион смузи и перекусы из сельдерея, моркови или яблока.

Третья составляющая успешного похудения, по словам тренера, — здоровый сон. Кроме того, специалист посоветовал отказаться от использования гаджетов по крайней мере на один час в день.

«Исследования показывают, что синий свет, излучаемый экранами, влияет на выработку гормонов, а значит на наши сон, настроение и аппетит», — отметил он.

Здоровье,Харли Пастернак,
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