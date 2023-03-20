Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Врач назвал продукты, улучшающие работу кишечника

СОВА

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов составил список продуктов, которые помогают улучшить работу кишечника. Перечень он опубликовал в своем телеграм-канале.

Врач назвал продукты, улучшающие работу кишечника
Фото: СОВАСОВА

Первой в списке идет теплая вода, которая стимулирует желчный и кишечник. Полезен и бульон, который также может помочь пищеварению.

Также в топ попали известные антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами оливковое и льняное масла, чернослив, чечевица, квашеная капуста.

Среди овощей и фруктов доктор выделил брокколи, яблоки, а также киви, где присутствуют ценный фермент актинидин и фитохимические вещества, увеличивающие объем стула и запускающие движение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Особое внимание специалист советует обратить на отруби. Они богаты нерастворимым волокном, которое может улучшить моторику кишечника. Лучше есть отруби в сухом виде утром перед завтраком, подчеркнул специалист.

- Начните с чайной ложки (5 г) и постепенно увеличивайте, если нет побочных реакций, - отвечает на вопросы своих читателей в комментариях Кутушов.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий