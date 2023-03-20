Врач назвал продукты, улучшающие работу кишечника

Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов составил список продуктов, которые помогают улучшить работу кишечника. Перечень он опубликовал в своем телеграм-канале.

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Первой в списке идет теплая вода, которая стимулирует желчный и кишечник. Полезен и бульон, который также может помочь пищеварению.

Также в топ попали известные антиоксидантными, антибактериальными и противовоспалительными свойствами оливковое и льняное масла, чернослив, чечевица, квашеная капуста.

Среди овощей и фруктов доктор выделил брокколи, яблоки, а также киви, где присутствуют ценный фермент актинидин и фитохимические вещества, увеличивающие объем стула и запускающие движение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта.

Особое внимание специалист советует обратить на отруби. Они богаты нерастворимым волокном, которое может улучшить моторику кишечника. Лучше есть отруби в сухом виде утром перед завтраком, подчеркнул специалист.