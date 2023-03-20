Гинеколог назвала виды кист яичников, которые обычно не лечат

Гинеколог Гаврилова назвала виды кист яичников, которые обычно не лечат. Не болит, не болит, а потом ка-ак заболит — самая неприятная из возможных медицинских историй. Но именно она может проявиться в случаях с кистой яичника, предупредила акушер-гинеколог Вероника Гаврилова. Именно поэтому рекомендуется проходить осмотр у гинеколога не реже раза в полгода. Ведь после внезапного осложнения женщину могут увезти в больницу уже с разрывом.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что такое киста яичника

Видео дня

Кистой яичника называют полость, имеющую стенку (капсулу) и заполненную жидкостью, слизью или другим содержимым. Кисты бывают односторонними или могут располагаться в двух яичниках одновременно.

Чаще всего встречаются кисты, связанные с нарушением гормональной регуляции, — функциональные кисты. Именно они, по словам специалиста, как правило, не требуют лечения. Неблагоприятная наследственность также играет не последнюю роль в формировании таких образований.

Какие бывают кисты яичников

Функциональные кисты яичников подразделяются на фолликулярные, возникающие из-за гормонального сбоя в организме, и лютеиновые — чрезмерно крупные желтые тела, иногда с кровоизлиянием, которые могут появляться на ранних сроках беременности, при стимуляции овуляции различными препаратами.

Помимо функциональных, существуют другие доброкачественные кисты яичников. Наиболее часто встречающимися врач назвала:

цистаденомы (с жидкостным и слизистым наполнением),

эндометриомы,

тератомы.

Выявляют такие образования на УЗИ, иногда для уточнения диагноза используется МРТ.

Симптомы кисты яичников

Женщина обычно не испытывает дискомфорта, пока размер кисты не превышает 3–5 см. Если же она увеличивается, появляются боли внизу живота, иногда нарушение менструального цикла. Боли становятся сильнее при движении, половых контактах. Возможны также перекрут ножки кисты и разрывы стенки кист. Это уже сопровождается острой болью в животе. В таких случаях необходимы срочная госпитализация и хирургическое лечение.