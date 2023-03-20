Нутрициолог рассказала, в каких продуктах больше всего магния

Среди рекордсменов по содержанию магния – пшеничные отруби, проростки зерна пшеницы, какао и горький шоколад. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Андрейчук.

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По ее словам, магний входит в состав более чем 300 ферментов. Таким образом, он участвует в тысячах реакций организма.

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"У женщин от магния зависит регулярность цикла и нормальное течение беременности, плюс он помогает легче пережить период менопаузы. Для мужчин элемент важен тем, что участвует в формировании тестостерона", – объяснила врач.

Также магний отвечает за блеск волос и здоровый цвет кожи. Он предупреждает морщины и отеки и способствует сжиганию жира, отметила эксперт. Кроме того, магний совместно с кальцием и витамином D участвует в образовании костей и зубов. Благодаря ему нормализуется давление и тонус сосудов, он обладает антистрессовым эффектом.

При дефиците магния человек становится раздражительным и рассеянным, плохо спит и быстро устает. Также можно почувствовать слабость и головокружение, иногда появляются судороги в мышцах ног, сказала нутрициолог.

"Больше всего магния содержат пшеничные отруби и проростки зерна пшеницы, какао и горький шоколад (от 75%), семена тыквы, подсолнечника и льна. Также это касается орехов: грецких, кедровых, кешью, фисташек, миндаля", – заявила медик.

Много магния в морской капусте, авокадо, сельдерее и брокколи. Большое количество элемента содержится в зелени: петрушке, укропе, шпинате, рукколе, чесноке. Это же можно сказать о горохе, кукурузе, белой фасоли и чечевице, перечислила эксперт.

Содержат магний зерновой хлеб и крупы: ячневая, гречневая, овсяная, пшенная и нешлифованный рис. Есть он в рыбе и морепродуктах, куриных яйцах, свинине, говядине, молочной продукции – твердом сыре и йогуртах. А также в хурме, черносливе, бананах, картофеле, помидорах и свекле, отметила Андрейчук.