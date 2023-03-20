Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам

Секс может стать альтернативой спортивным тренировкам, если партнеры будут наращивать физическую активность в постели. В интервью Insider сексолог Эмили Морс перечислила наиболее энергозатратные позы для поддержания физической формы.

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Чтобы занятия сексом приносили не только удовольствие, но и пользу, следует выйти из зоны комфорта, советует Морс. Она назвала наиболее подходящими те позиции, в которых партнеры испытывают максимальную нагрузку на мышцы. Например, позы «наездница» или «тачка», а также любые другие позиции, в которых нужно стоять или удерживать планку.

Для большей эффективности Морс рекомендовала как можно дольше затягивать процесс. Например, замедляться или делать короткие паузы, чтобы отодвинуть момент завершения полового акта.