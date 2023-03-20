Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам

Lenta.ru

Секс может стать альтернативой спортивным тренировкам, если партнеры будут наращивать физическую активность в постели. В интервью Insider сексолог Эмили Морс перечислила наиболее энергозатратные позы для поддержания физической формы.

Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чтобы занятия сексом приносили не только удовольствие, но и пользу, следует выйти из зоны комфорта, советует Морс. Она назвала наиболее подходящими те позиции, в которых партнеры испытывают максимальную нагрузку на мышцы. Например, позы «наездница» или «тачка», а также любые другие позиции, в которых нужно стоять или удерживать планку.

Для большей эффективности Морс рекомендовала как можно дольше затягивать процесс. Например, замедляться или делать короткие паузы, чтобы отодвинуть момент завершения полового акта.

Исследования не подтверждают, что секс заменяет полноценную тренировку в спортзале или пробежку. Результаты тестов показывают, что мужчины тратят больше энергии на размышления и разговоры о сексе, чем на сам акт. Частота сердечных сокращений в процессе редко превышает 130 ударов в минуту. Женщины испытывают еще меньшую нагрузку.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий