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1 час назад

Средиземноморская диета значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

Сибмеда

Учёные провели первый систематический обзор, в котором изучили связь между приверженностью средиземноморской диете у женщин с развитием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и общей смертностью.

Названа диета, снижающая риск развития заболеваний сердца у женщин
Фото: СибмедаСибмеда

Как показал мета-анализ исследований, у женщин с высокой приверженностью средиземноморской диете, по сравнению с низкой приверженностью, риск ССЗ был на 24% ниже, а риск общей смертности – на 23% ниже. Результаты опубликованы в журнале Heart. Все включённые исследования были проспективными когортными исследованиями и включали, в общей сложности, 722 495 участниц женского пола, со средним периодом наблюдения 12,5 лет.

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Средиземноморская диета широко известна своей защитной ролью от сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. При этом, хотя было опубликовано множество систематических обзоров о влиянии средиземноморской диеты на сердечно-сосудистые заболевания и смертность, ни один метаанализ не был посвящён женщинам, утверждают авторы. Этот первый метаанализ исследований только для женщин или исследований, в которых проводился анализ с разбивкой по полу.

Из 14 исследований, в которых сообщалось о ССЗ, общая частота ССЗ составила 4,02%. Метаанализ показал, что у участниц исследования более высокая приверженность средиземноморской диете коррелировала с более низкими случаями ССЗ и общей смертностью. Средний коэффициент частоты ССЗ оказался равен 0,76 для самой высокой и самой низкой категории соблюдения средиземноморской диеты.

По общей смертности, основанной на шести исследованиях, объединённый коэффициент составил 0,77 для женщин-участниц с самой высокой и самой низкой приверженностью средиземноморской диете.

Такие защитные свойства обеспечиваются антиоксидантными и микробиологическими эффектами средиземноморской диеты, которые тесно связаны с взаимодействием между воспалением и сердечно-сосудистыми факторами риска. Кроме того, различные компоненты средиземноморской диеты могут способствовать улучшению профиля сердечно-сосудистого риска. Например, это полифенолы, омега-3 жирные кислоты, повышенное содержание клетчатки из растительной пищи, а также снижение гликемической нагрузки, считают авторы.

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