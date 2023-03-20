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1 час назад

Звездный тренер назвал способы достичь идеальной формы без жестких ограничений

Lenta.ru

Звездный тренер Гуннар Питерсон назвал четыре доступных способа сделать тренировки эффективнее и достичь идеальной физической формы без жестких ограничений. Его слова приводит издание Daily Star.

Звездный тренер назвал способ похудеть без жестких ограничений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, повысить мотивацию к достижению целей и улучшить результаты помогут групповые тренировки или занятия вместе с другом. Поддержка партнера по спорту будет особенно полезна в дни, когда идти в зал не хочется. Также стать суперподтянутым, не слишком себя ограничивая, поможет четкий и при этом реалистичный план силовых и кардиотренировок, составленный с учетом поставленных целей.

Помимо этого, не стоит забывать о восстановлении после физических нагрузок, продолжил Питерсон. Люди часто игнорируют этот этап тренировочного процесса, а он важен для адаптации мышц к упражнениям. Пренебрежение восстановлением чревато травмами и эмоциональным выгоранием, что нанесет больший ущерб фитнес-режиму, чем пропуск тренировки, добавил специалист.

Последняя рекомендация Питерсона — не бояться пробовать разные виды физических нагрузок на начальном этапе. Это поможет найти тот вид спорта, который будет приносить удовольствие и позволит наслаждаться не только результатом, но и процессом.

Здоровье,
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