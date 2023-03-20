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17 минут назад

3 причины, почему вам пора отказаться от газировки

WomanHit.ru

Какой вред вы сами наносите своему здоровью?

3 причины, почему вам пора отказаться от газировки
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Несмотря на то, что все прекрасно знают о вреде газировки, многие пьют газированные напитки на постоянной основе. Если вы также не можете жить без сладкой «отравы», мы собрали топ причин бросить эту вредную пищевую привычку.

Риск обезвоживания

Знаете ли вы, что постоянное употребление газированных напитков может привести к хроническому обезвоживанию, что в первую очередь скажется на упругости и внешнем виде вашей кожи? Все дело в том, что в газированных напитках содержится кофеин, а он приводит к серьезной потере жидкости. Такой сильный мочегонный эффект, какой вы получаете от любимого напитка, трудно достигнуть многими лекарствами. Замените любимую сладкую «химию» на простую воду.

Вы можете стать агрессивнее

И снова у нас результаты исследований американских ученых. Как выяснили специалисты, существует связь между регулярным употреблением газированных напитков и ухудшением настроения вплоть до агрессии. Чаще всего такое состояние наблюдается у подростков. Точную причину, почему такое происходит ученые назвать не могут, и тем не менее многие из них сходятся во мнении, что одним из факторов могут послужить множество раз переработанные ингредиенты, содержащиеся в газированных напитках.

Происходит истирание зубов

А вот связь между истиранием зубной эмали и непосредственным употребление сладкой газировки вполне доказана. Помимо того, что в газированном напитке содержится огромное количество сахара, в них есть кислота, которая постепенно размягчает эмаль. Уже через полгода регулярного употребления газировки вы можете заметить, что зубы начали темнеть — все дело в том, что верхний слой эмали постепенно размягчается.

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