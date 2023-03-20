Названы продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови

Здоровый уровень сахара в крови важен для общего состояния здоровья. Если у человека завышенные показатели в течение долгого времени, это грозит большими проблемами: повреждением почек, нервов, глаз и другими болезнями. При этом слишком низкий уровень сахара вызывает сонливость и рассеянность. Диетолог Мэри Сабат назвала продукты, которые помогут поддерживать жизненно важный показатель в норме, пишет американское издание She Finds.

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Для стабилизации уровня сахара в крови нужно выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, рассказала специалист. Она посоветовала включить в рацион блюда из овсянки. Овсяные хлопья — источник пищевых волокон, которые помогают замедлить переваривание углеводов и удерживать показатели глюкозы в здоровом диапазоне. Отличное решение: сочетать овсяную кашу с белком и полезными жирами.