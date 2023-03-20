Россиянам раскрыли главный минус интервального голодания

«Если человек ограничивает себя очень сильно в питании, то данный способ похудения только усугубляет расстройство пищевого поведения. То есть человек вместо того, чтобы работать со страхом еды и неприязнью своего тела, подпитывает это голоданием», — объяснила эксперт и добавила, что это может привести к еще более серьезным последствиям, например, к истощению.