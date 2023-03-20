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27 минут назад

Россиянам раскрыли главный минус интервального голодания

Lenta.ruиещё 1

Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова раскрыла россиянам главный минус интервального голодания. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак «Осторожно: Собчак».

Россиянам раскрыли главный минус интервального голодания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о так называемом фастинге — режиме питания, при котором периоды приема пищи чередуются с периодами воздержания от них строго по определенному времени. Например, люди могут есть в течение 8 часов, а 16 часов — голодать. При этом временные промежутки могут меняться в зависимости от комфортного состояния человека, который практикует данную систему питания.

По словам Комиссаровой, благодаря интервальному голоданию можно похудеть, а также снизить уровень холестерина и глюкозы. При этом она отметила, что данный процесс должен происходить под наблюдением врача-диетолога, и заявила, что данный режим питания не подходит людям с расстройством пищевого поведения (РПП).

«Если человек ограничивает себя очень сильно в питании, то данный способ похудения только усугубляет расстройство пищевого поведения. То есть человек вместо того, чтобы работать со страхом еды и неприязнью своего тела, подпитывает это голоданием», — объяснила эксперт и добавила, что это может привести к еще более серьезным последствиям, например, к истощению.

Здоровье,Ксения Собчак,
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