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24 минуты назад

Какая еда заменит таблетки для похудения

Ferra.ru

Недавно многие стали активно обсуждать одно лекарство, используемое для лечения диабета 2 типа. Стало известно, что его можно применять в качестве препарата для снижения веса. Издание Science Alert рассказало, можно ли не прибегать к таблеткам и заменить их едой.

Какая еда заменит таблетки для похудения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Активным ингредиентом препарата является семаглутид, вызывающий чувство сытости. Это и позволяет снизить вес. Семаглутид работает, имитируя роль естественного гормона, который обычно вырабатывается в ответ на обнаружение питательных веществ.

Питательные вещества, запускающие секрецию гормона, — это простые сахара (моносахариды), пептиды и аминокислоты, а также короткоцепочечные жирные кислоты. Этих макронутриентов много в высококалорийных продуктах. Это могут быть авокадо или орехи, а также нежирные источники белка, такие как яйца. Кроме того, продукты с высоким содержанием ферментируемых волокон, такие как овощи и цельные зерна, питают наши бактерии, которые затем производят короткоцепочечные жирные кислоты.

Вот почему диеты с высоким содержанием жиров, клетчатки и белков могут помочь вам чувствовать себя сытым дольше. Тем не менее надо понимать, что организмы у всех разные, и универсальных советов не существует.

Здоровье,
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