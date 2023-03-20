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1 час назад

Существует ли весенний авитаминоз? Врач развенчал миф

Ferra.ru

Семейный врач Сергей Чудаков заявил, что дефицит витаминов и минералов не связан с сезоном, а вызван неправильным питанием. Он рассказал, какие продукты помогут избежать авитаминоза и улучшить самочувствие.

Существует ли весенний авитаминоз? Врач развенчал миф
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Чудакова, понятие «весенний авитаминоз» устарело, так как сейчас можно купить любые продукты круглый год. Однако он отметил, что современные технологии обработки и хранения продуктов снижают их пищевую ценность.

«Сейчас, к сожалению, люди испытывают дефицит витаминов, микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот фактически круглый год. Но, поскольку нам свойственно привязывать свои действия к каким-то датам, весна может стать поводом, чтобы задуматься о данном вопросе», — сказал он.

Чудаков перечислил основные признаки авитаминоза: ухудшение работы мозга и мышц, повышенная утомляемость, проблемы с кожей, ногтями и волосами, нарушение пищеварения, поседение и частые простуды. Он подчеркнул, что лучше предупреждать авитаминоз заранее.

Для этого Чудаков рекомендует употреблять больше зелени, овощей, нерафинированных масел холодного отжима и ягод. Особенно полезны чёрная и красная смородина, облепиха и клюква. Также он советует выбирать продукты обогащенные фитонутриентами.

Здоровье,Сергей Чудаков,
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