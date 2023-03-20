Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Терапевт Рябков: плотные шторы способствуют качественному сну, но могут вызвать аллергию

Газета.Ru

Плотные шторы способствуют качественному сну и ощущению бодрости после пробуждения. Об этом в беседе с Life рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

Плотные шторы способствуют качественному сну, но могут вызвать аллергию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в темном помещении без света. <...> Благодаря этому сон становится глубже, человек утром чувствует себя более бодрым и выспавшимся. Качественный сон, в свою очередь, положительно влияет на все функции организма», — отметил врач.

При этом, по его словам, плотные шторы являются хорошим пылесборником, и могут вызвать аллергию, а также заболевания дыхательной системы, если за тканью не следить должным образом. Кроме того, специалист порекомендовал не держать шторы закрытыми в дневное время, поскольку это может привести к ухудшению зрения и к ощущению постоянной усталости.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий