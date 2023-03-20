Плотные шторы способствуют качественному сну, но могут вызвать аллергию

Плотные шторы способствуют качественному сну и ощущению бодрости после пробуждения. Об этом в беседе с Life рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

«Чтобы сон был крепким и качественным, рекомендуется спать в темном помещении без света. <...> Благодаря этому сон становится глубже, человек утром чувствует себя более бодрым и выспавшимся. Качественный сон, в свою очередь, положительно влияет на все функции организма», — отметил врач.

При этом, по его словам, плотные шторы являются хорошим пылесборником, и могут вызвать аллергию, а также заболевания дыхательной системы, если за тканью не следить должным образом. Кроме того, специалист порекомендовал не держать шторы закрытыми в дневное время, поскольку это может привести к ухудшению зрения и к ощущению постоянной усталости.