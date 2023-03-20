Как поддержать иммунитет и укрепить здоровье в начале весны

Зима неплохо потрепала наш организм — сил практически не осталось, а приход весны затягивается. Эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что делать для поднятия иммунитета, а от чего точно нужно отказаться. Прежде всего эксперт отметила, что за всю зиму москвичи видели солнце всего 83 часа, поэтому упадок сил, апатия и раздражительность легко объяснимы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Врач объяснила, что без солнца и ультрафиолета у организма появляется острый дефицит витамина D. По её словам, до 80 % этого вещества может вырабатываться организмом самостоятельно. Главное, чтобы на кожу попадали солнечные лучи. А у жителей большей части России с этим зимой явные проблемы...

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Почему так важен именно витамин D?

Витамин D — это прогормон, который влияет на все органы и системы нашего тела, заявила Павлова. Вещество помогает усваивать кальций и фосфор, а без него наши кости становятся слабыми, а со временем может развиться остеопороз.

Ещё витамин влияет на синтез тестостерона и на нормальную имплантацию эмбриона к матке. То есть при его дефиците зачать ребёнка будет проблематично.

Веществом богаты печень трески, жирная рыба, икра, яичный желток, сливочное масло, молоко и некоторые виды грибов (лисички, шиитаке). При этом восполнить дефицит только за счёт пищи очень сложно, предупредила эндокринолог. Поэтому лучше выбирать БАДы и витаминные препараты.

Однако перебарщивать с ним тоже не стоит. Ранее кандидат медицинских наук, врач-гепатолог Сергей Вялов предупредил, что избыток витамина D приводит к умственной отсталости.

Кстати, ещё из-за недостатка солнца хуже производится гормон радости — серотонин, а ведь именно он отвечает за хорошее настроение. Восполнить всё необходимое помогут правильное питание и витаминная поддержка, успокоила доктор.

Что делать для повышения иммунитета?

Прежде всего зарядку. Ещё врач советует петь.

«Во время вокальных занятий вырабатывается ещё один гормон счастья — окситоцин. А он, в свою очередь, стимулирует и синтез серотонина», — рассказала она.

Добавьте в свой рацион бананы и шоколад, они помогут восстановить хорошее настроение. Налегайте и на замороженные фрукты и ягоды. По словам эксперта, если вы купили замороженную клубнику, разморозили её и сразу съели, то получили витамины почти как из свежей ягоды.