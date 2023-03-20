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1 час назад

Вот чем полезен для здоровья послеобеденный сон

Ferra.ru

Иногда вздремнуть после обеда может быть полезным. И это недавно доказали учёные из Национального университета Сингапура.

Чем полезен для здоровья послеобеденный сон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В новом научном исследовании, которое проводилось специалистами из Национального университета Сингапура, приняли участие 32 человека. Всем им нужно было спать днём по 10, 30 или 60 минут в разные дни.

Оказалось, что по сравнению с бодрствованием дневной сон, который длился 10-60 минут, обладал явными преимуществами для здоровья.

При этом только 30-минутный сон улучшал память. Если люди спали по 30 минут или по 60 минут, то у них наблюдалась сонливость, инерция сна, временное снижение работоспособности. Но все эти неприятные эффекты исчезали спустя полчаса после пробуждения.

В целом лучше всего в дневные часы спать по 30 минут. Исследования также демонстрируют, что сон после обеда повышает настроение, улучшает память, а также позволяет вам в конце дня чувствовать себя бодрее.

Результаты описанного выше исследования были опубликованы в издании Sleep.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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