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3 часа назад

Российская путешественница пожила с китайцами и раскрыла секреты их молодости

Lenta.ru

Россиянка, путешествующая по Малайзии, остановилась пожить у местных китайцев и раскрыла секреты их молодости и долголетия. Об этом блогерша Марина Ершова рассказала в личном блоге на портале «Дзен».

По словам российской путешественницы, ежедневный уход за собой в китайской семье ничем не примечателен и включает в себя антибактериальное мыло, зубную пасту и щетку. Однако мытьем головы они не занимаются самостоятельно: раз в три-четыре дня китайцы отправляются в парикмахерскую, где их волосы моют дорогими средствами, сопровождая процесс массажем.

«Еще мои знакомые [китайцы] постоянно принимают различные витамины, БАДы для суставов, какие-то специальные масла. Ну, знаете, это их народная медицина, тут "без бутылки" не разберешься. Нужно быть китайцем, чтобы все понимать», — написала Ершова.

Тем не менее, по словам блогерши, никакие средства не помогут «обмануть возраст», так как у китайцев просто хорошая генетика. Кроме того, они употребляют много зелени и овощей, что благотворно влияет на организм, заключила она.

Ранее отдыхавшая на Бали путешественница из России назвала самые раздражающие привычки местных жителей. По ее мнению, больше всего туристам не нравится медлительность индонезийцев. Девушка считает, что в культуре балийцев нет торопливости и суетливости, как, к примеру, у россиян.

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