Россиянка, путешествующая по Малайзии, остановилась пожить у местных китайцев и раскрыла секреты их молодости и долголетия. Об этом блогерша Марина Ершова рассказала в личном блоге на портале «Дзен».

По словам российской путешественницы, ежедневный уход за собой в китайской семье ничем не примечателен и включает в себя антибактериальное мыло, зубную пасту и щетку. Однако мытьем головы они не занимаются самостоятельно: раз в три-четыре дня китайцы отправляются в парикмахерскую, где их волосы моют дорогими средствами, сопровождая процесс массажем.

«Еще мои знакомые [китайцы] постоянно принимают различные витамины, БАДы для суставов, какие-то специальные масла. Ну, знаете, это их народная медицина, тут "без бутылки" не разберешься. Нужно быть китайцем, чтобы все понимать», — написала Ершова.

Тем не менее, по словам блогерши, никакие средства не помогут «обмануть возраст», так как у китайцев просто хорошая генетика. Кроме того, они употребляют много зелени и овощей, что благотворно влияет на организм, заключила она.