Терапевт: баня категорически запрещена беременным

Терапевт Сапего: баня категорически запрещена беременным. Банная культура в последние годы снова набирает обороты. Число любителей побаловать себя и своё тело растёт. Правда, у бани, как выяснилось, есть свои ограничения. Увы, расслабиться в русской бане, сауне или хаммаме могут позволить себе не все. Терапевт Георгий Сапего рассказал, кому категорически нельзя в баню.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Забыть путь в баню придётся беременным. Оказывается, такая процедура может угрожать здоровью будущего ребёнка, особенно в первые 2 месяца беременности.

Дело в том, что из-за перегрева у плода может неправильно формироваться нервная система. Есть риск, что ребёнок родится без головного мозга. Для этого достаточно повысить температуру тела беременной всего до 39 градусов, отметил врач. Так что максимум, что может позволить себе будущая мать, — 20 минут в сухой сауне при 70 градусах.

Опасна баня не только для будущих мам. Находиться при высоких температурах категорически запрещено при острых инфекционных заболеваниях. Баню лучше избегать, если опух или воспалился сустав — лишнее тепло только усилит воспаление, предупредил доктор в беседе с радио Sputnik.