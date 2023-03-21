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2 часа назад

Эксперт оценил эффективность ставшей вирусной в TikTok тренировки

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Александр Карпов оценил эффективность популярного в TikTok комплекса тренировок под названием «китайская жиротопка». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт оценил эффективность ставшей вирусной в TikTok тренировки
Фото: Лента.руЛента.ру

Ставшие вирусными в сети упражнения заключаются в том, чтобы стоя совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно. По словам создателей комплекса, это позволит сжечь жир на боках и животе за короткое время.

«Эффективность этого упражнения с точки зрения жиросжигания крайне мала, если сравнивать с другими средствами и методами», — заявил Карпов.

Он добавил, что похудеть только с помощью этого упражнения не удастся.

Согласен с Карповым и фитнес-эксперт Денис Соломин. «Если мало двигаться в течение дня и неправильно питаться, а потом сделать только это упражнение, то шансов похудеть очень мало. Нет волшебного упражнения, которое будет эффективнее других», — подчеркнул он.

Ранее тренер Элль Вермут высказалась об эффективности популярной в TikTok тренировки, которая распространилась под хештегом TreadmillStrut. Специалист положительно оценила занятие, которое включает в себя ходьбу на дорожке под музыку с разной скоростью.

Здоровье,Александр Карпов,
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