Эксперт оценил эффективность ставшей вирусной в TikTok тренировки

Фитнес-эксперт Александр Карпов оценил эффективность популярного в TikTok комплекса тренировок под названием «китайская жиротопка». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Ставшие вирусными в сети упражнения заключаются в том, чтобы стоя совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно. По словам создателей комплекса, это позволит сжечь жир на боках и животе за короткое время.

«Эффективность этого упражнения с точки зрения жиросжигания крайне мала, если сравнивать с другими средствами и методами», — заявил Карпов.

Он добавил, что похудеть только с помощью этого упражнения не удастся.

Согласен с Карповым и фитнес-эксперт Денис Соломин. «Если мало двигаться в течение дня и неправильно питаться, а потом сделать только это упражнение, то шансов похудеть очень мало. Нет волшебного упражнения, которое будет эффективнее других», — подчеркнул он.