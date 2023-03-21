4 травы и специи, которые уменьшат количество жира на животе

Висцеральный жир расположен глубоко внутри живота. И к накоплению такого жира больше склонны женщины из-за дисбаланса гормонов. К счастью, есть продукты, помогающие избавиться от жира на животе.

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Если в организме человека висцерального жира (жира на животе) будет слишком много, то это может способствовать развитию рака, болезней сердца, диабета 2 типа. Диета - один из факторов, оказывающих влияние на количество висцерального жира.

Эксперты Naturally Best Fresh объяснили, как можно снизить уровень висцерального жира. Один из способов - добавление в блюда различных трав и специй.

Среди продуктов, сжигающих жир на животе, специалисты называют петрушку, орегано, имбирь, куркуму. Они обеспечивают баланс гормонов, ускоряют обмен веществ, снижают вес. И это всё подтверждено было многими научными исследованиями.

К примеру, в одном из исследований, опубликованном в 2019 году в Frontiers in Pharmacology, говорится, как куркумин (вещество, входящее в состав куркумы) влияет на избавление от лишнего веса. Эксперты сравнили между собой 21 научную работу, где приняли участие 1600 человек. У людей с метаболическим синдромом и связанными с ним расстройствами благодаря потреблению куркумина значительно снизились окружность талии, индекс массы тела, уровень лептина (гормон, который высвобождается из жировых клеток), а также повысился уровень адипонектина.