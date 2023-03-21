Как по телосложению предсказать проблемы со здоровьем у мужчины

Определить слабые зоны в организме мужчины можно даже на первом свидании. Для этого совершенно необязательно задавать вопросы о его образе жизни и здоровье. Достаточно считать определенные сигналы тела. Подробнее о них «Рамблеру» рассказала Ирина Санакоева — остеомастер, нутрициолог и коуч по оздоровлению.

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Человек, умеющий считывать сигналы собственного тела, может предпринять необходимые меры и предотвратить возможные болезни и недуги, считает эксперт. Это позволяет в перспективе сэкономить огромное количество времени и финансов.

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Мужчины нередко оставляют вопросы здоровья на второй план, поэтому нам так важно направлять их в нужную сторону. Изучение человеческой анатомии и многолетний опыт работы с оздоровлением помогли мне создать авторскую типологию тел. Понимая тип тела своего мужчины, вы можете правильно оценить его сильные и слабые стороны и позаботиться о том, чтобы он сохранил свое здоровье на долгие годы. Ирина Санакоева Остеомастер, нутрициолог и коуч по оздоровлению.

Ирина Санакоева предложила распределить мужские тела на три основных типа.

Первый тип

Прирожденные везунчики — мужчины со средним ростом и телосложением. К ним также можно отнести низкорослых и коренастых мужчин с пропорциональным телом. По мнению эксперта, это прирожденные спортсмены. Их тело гармонично и удачно сложено с рождения. Они способны выдерживать большие нагрузки благодаря природной силе и выносливости. Данная категория мужчин меньше всего подвержена генетическим поломкам в опорно-двигательном аппарате.

Если у таких мужчин и возникают проблемы со здоровьем, то чаще из-за травм, несчастных случаев или неправильного образа жизни. Например, изначально идеальные характеристики можно испортить тяжелым физическим трудом или сидячей работой. Поэтому важно определить, какая область в теле испытывает постоянную травматизацию и постараться это исправить. Узнайте, как выглядит рабочее место вашего партнера. Если мужчина работает за компьютером, то его монитор должен быть обязательно отрегулирован по высоте. Даже у людей с идеальными данными происходит травматизация шеи, когда они ежедневно смотрят на компьютер из положения сверху или снизу. В дальнейшем это может привести к болям в позвоночнике. Ирина Санакоева Остеомастер, нутрициолог и коуч по оздоровлению.

Как ему позаботиться о себе? Мужчинам первого типа необходимо просто беречь себя, считает эксперт. И обращать внимание на детали. Если монитор на его рабочем месте расположен неудобно, значит, нужно положить пачки бумаги под него. В случае с работой, требующей значительных физических усилий, стоит контролировать состояние тела и по возможности снижать нагрузку.

Второй тип

Крупные, склонные к полноте мужчины относятся ко второму типу телосложения. Даже если такой джентльмен в данный момент находится в хорошей физической форме, его выдаст достаточно широкая кость. Он обладает природной гибкостью, которая со временем может быть утрачена из-за спазмированных мышц и образа жизни. Зоны риска таких мужчин – это суставы, поясница и шея. Ведь данная природой гибкость способствует гипермобильности позвонков и суставов.

Как заботиться о себе? Необходимо беречь поясницу и регулярно выполнять физические упражнения, направленные на укрепление поясничного отдела. Это будет хорошей поддержкой для гипермобильных позвонков.

Мужчинам такого телосложения не следует выбирать спорт с ударной нагрузкой. Идеальным вариантом для них будет посещение бассейна или работа с собственным весом: ушу, пилатес, спортивная гимнастика. Им важно не переедать, ведь это может привести к лишнему весу, что негативно скажется на самочувствии и здоровье костной системы. Ирина Санакоева Остеомастер, нутрициолог и коуч по оздоровлению.

Третий тип

В отдельную группу можно выделить поджарых и стройных мужчин. Они имеют жесткую костную систему, которая с возрастом теряет гибкость. Их позвонки и суставы становятся малоподвижными, а тело – напряженным и монолитным. Встретив мужчину третьего типа в зрелом возрасте, вы заметите отсутствие любого намека на пластичность в его движениях.

Как ему заботиться о себе? Чем бы ни занимался такой мужчина, его основная физическая активность должна сопровождаться растяжкой. Ему также лучше избегать ударной нагрузки. Если мужчине интересна легкая атлетика, баскетбол или другие активные виды спорта, то ему в обязательном порядке стоит посещать еженедельный массаж и стретчинг. Это будет препятствовать развитию болезней позвоночника и травмированию суставов. Ирина Санакоева Остеомастер, нутрициолог и коуч по оздоровлению.

Каждый мужчина имеет свои физические особенности, с которыми ему придется рано или поздно подружиться. А понимая предрасположенности партнера, вы можете помочь ему предупредить возможные болезни.