Как по телосложению предсказать проблемы со здоровьем у мужчины

Определить слабые зоны в организме мужчины можно даже на первом свидании. Для этого совершенно необязательно задавать вопросы о его образе жизни и здоровье. Достаточно считать определенные сигналы тела. Подробнее о них «Рамблеру» рассказала Ирина Санакоева — остеомастер, нутрициолог и коуч по оздоровлению.
Человек, умеющий считывать сигналы собственного тела, может предпринять необходимые меры и предотвратить возможные болезни и недуги, считает эксперт. Это позволяет в перспективе сэкономить огромное количество времени и финансов.
Ирина Санакоева предложила распределить мужские тела на три основных типа.
Прирожденные везунчики — мужчины со средним ростом и телосложением. К ним также можно отнести низкорослых и коренастых мужчин с пропорциональным телом. По мнению эксперта, это прирожденные спортсмены. Их тело гармонично и удачно сложено с рождения. Они способны выдерживать большие нагрузки благодаря природной силе и выносливости. Данная категория мужчин меньше всего подвержена генетическим поломкам в опорно-двигательном аппарате.
Как ему позаботиться о себе? Мужчинам первого типа необходимо просто беречь себя, считает эксперт. И обращать внимание на детали. Если монитор на его рабочем месте расположен неудобно, значит, нужно положить пачки бумаги под него. В случае с работой, требующей значительных физических усилий, стоит контролировать состояние тела и по возможности снижать нагрузку.
Крупные, склонные к полноте мужчины относятся ко второму типу телосложения. Даже если такой джентльмен в данный момент находится в хорошей физической форме, его выдаст достаточно широкая кость. Он обладает природной гибкостью, которая со временем может быть утрачена из-за спазмированных мышц и образа жизни. Зоны риска таких мужчин – это суставы, поясница и шея. Ведь данная природой гибкость способствует гипермобильности позвонков и суставов.
Как заботиться о себе? Необходимо беречь поясницу и регулярно выполнять физические упражнения, направленные на укрепление поясничного отдела. Это будет хорошей поддержкой для гипермобильных позвонков.
В отдельную группу можно выделить поджарых и стройных мужчин. Они имеют жесткую костную систему, которая с возрастом теряет гибкость. Их позвонки и суставы становятся малоподвижными, а тело – напряженным и монолитным. Встретив мужчину третьего типа в зрелом возрасте, вы заметите отсутствие любого намека на пластичность в его движениях.
Каждый мужчина имеет свои физические особенности, с которыми ему придется рано или поздно подружиться. А понимая предрасположенности партнера, вы можете помочь ему предупредить возможные болезни.
Также важно донести до любимого мужчины мысль о необходимости регулярно обследоваться и хотя бы раз в год совместно посещать специалиста по телу, чтобы профилактировать развитие дегенеративных процессов.