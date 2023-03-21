Мифы о гормонах, в которые вы продолжаете верить

Некоторые из этих мифов действительно опасны.

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Лечение при помощи гормонов, да и в целом тема гормонального фона вызывает немало вопросов у людей, которые никогда не сталкивались с подобной темой ранее.

Стоит отметить, что любые гормональные препараты необходимо принимать только после консультации со специалистом и не заниматься самолечением.

Мы решили выяснить, какие мифы до сих пор живут в наших головах.

Миф 1. Гормональные препараты не обязательно принимать по назначению врача

Самый главный и опасный миф. Многие женщины начинают знакомство с гормональными препаратами с оральных контрацептивов, причем примерно треть женщин выбирает препарат по советам подруг и знакомых. Стоит ли говорить, к каким последствиям приводит подобное легкомысленное отношение к своему здоровью? Только специалист может подобрать оптимальный вариант, и только после обследования пациента. Не рискуйте!

Миф 2. Женщины не вырабатывают мужские гормоны

И снова миф. Частично мужские гормоны вырабатываются у женщин яичниками, после этого происходит определенная трансформация в жировой ткани. Что интересно, далеко не все женщины об этом знают и искренне удивляются, когда замечают наименование мужского гормона в результатах своих анализов. К слову, важно регулярно проверять уровень гормонов, так как повышение уровня тестостерона способно довольно неприятно сказаться на внешности женщины.

Миф 3. У молодых людей не бывает гормонального сбоя