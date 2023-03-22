Врачи рассказали, можно ли пить кофе при повышенном давлении.

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Чтобы понять, можно ли вам пить кофе при гипертонии, они советуют провести небольшой тест. Во время повышенного давления нужно выпить чашку кофе с кофеином и измерить давление и пульс трижды через каждые 30 минут.

Человек чувствителен к кофеину, если давление подросло на десять миллиметров ртутного столба или более. Следовательно, в этом случае стоит ограничить употребление кофе.

Оптимальным количеством кофе можно считать две чашки в сутки: 200 миллиграммов кофеина. При этом стоит отказаться от растворимого напитка, так как не понятно, какие ингредиенты входят в его состав. Отдавайте предпочтение качественному зерновому кофе, передает Общественная служба новостей.

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.