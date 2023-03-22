Врачи рассказали, можно ли пить кофе при повышенном давлении.
Чтобы понять, можно ли вам пить кофе при гипертонии, они советуют провести небольшой тест. Во время повышенного давления нужно выпить чашку кофе с кофеином и измерить давление и пульс трижды через каждые 30 минут.
Человек чувствителен к кофеину, если давление подросло на десять миллиметров ртутного столба или более. Следовательно, в этом случае стоит ограничить употребление кофе.
Оптимальным количеством кофе можно считать две чашки в сутки: 200 миллиграммов кофеина. При этом стоит отказаться от растворимого напитка, так как не понятно, какие ингредиенты входят в его состав. Отдавайте предпочтение качественному зерновому кофе, передает Общественная служба новостей.
Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.
Однако хроническое употребление повышенных доз кофе может привести к развитию психоза. Именно поэтому кофе очень осторожно следует употреблять людям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем.