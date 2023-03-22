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1 час назад

Эксперты рассказали, можно ли пить кофе при повышенном давлении

Вечерняя Москваиещё 1

Врачи рассказали, можно ли пить кофе при повышенном давлении.

Можно ли пить кофе при повышенном давлении
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Чтобы понять, можно ли вам пить кофе при гипертонии, они советуют провести небольшой тест. Во время повышенного давления нужно выпить чашку кофе с кофеином и измерить давление и пульс трижды через каждые 30 минут.

Человек чувствителен к кофеину, если давление подросло на десять миллиметров ртутного столба или более. Следовательно, в этом случае стоит ограничить употребление кофе.

Оптимальным количеством кофе можно считать две чашки в сутки: 200 миллиграммов кофеина. При этом стоит отказаться от растворимого напитка, так как не понятно, какие ингредиенты входят в его состав. Отдавайте предпочтение качественному зерновому кофе, передает Общественная служба новостей.

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.

Однако хроническое употребление повышенных доз кофе может привести к развитию психоза. Именно поэтому кофе очень осторожно следует употреблять людям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем.

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