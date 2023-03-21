Подозрительная зелень: чем опасна плесень на ногтях?

Ломкость и недостаток витаминов не приводит так в ужас девушек, как обнаружение зеленого пятна во время снятия покрытия. Определенно, такие следы могут указывать на грибок ногтей.

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Позеленевший ноготь еще не катастрофа, но и зрелище не из приятных. Появление плесени на ногтевой пластине свидетельство грибкового заболевания под названием онихомикоз. Если зеленоватые вкрапления появились на ногте, то самое время бежать к подологу или опытному nail-специалисту, так как лечить такое заболевание нужно срочно. Подробнее об этом рассказала управляющая салона NailMaker Bar Яна Дмитриенко.

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«Ломкость и недостаток витаминов не приводит так в ужас девушек, как обнаружение зеленого пятна во время снятия покрытия. Определенно, такие следы могут указывать на грибок ногтей. С одной стороны такое заболевание не несет опасности в первое время, но если его запустить, то можно и вовсе потерять прежнюю красоту и форму ногтей», – комментирует управляющая салона NailMaker Bar Яна Дмитриенко.

Основными причинами появления грибка может стать влажная среда, плохая обработка инструментов для маникюра, контакт с плесенью, механическое повреждение кожи или ногтя.

Возможные осложнения и риски

На первоначальном этапе грибковые заболевания ногтей не несут серьезной опасности. Однако это не означает что, если не заниматься вопросом лечения данной проблемы, в дальнейшем это не принесет никаких более значительных последствий. Крайне важно, когда появляются первые симптомы, обратиться к специалисту, чтобы он назначил лечение.

Основная опасность при осложнениях заключается в том, что данное заболевание может повлиять не только на эстетику ногтей, но также и распространиться на другие части тела. Так получается, что при прогрессировании грибкового заболевания могут страдать не только ногти, но и сами пальцы.

Вычисляем плесневение на ранней стадии

Невооруженным глазом заметить плесень на ногтевой пластине в самом самом начале не так просто, но симптомы, на которые стоит обратить внимание, могут выдать грибок сразу. В число таких симптомов входит ломкость ногтевой пластины, покраснение кожи вокруг ногтя, чувствительность кожи вокруг ногтевой пластины и ее самой, желтоватый или сине-зеленого оттенок, болевые ощущения при надавливании на ноготь. Даже один из этих симптомов - уже повод обеспокоиться и обратиться к подологу.

Как избавиться от плесени?

Без лечения тут не обойтись, но важно действовать не интуитивно наугад, а под наблюдением специалиста. Обычные ванночки, дезинфицирующие средства и какие-либо народные методы могут не просто не помочь, а сделать сильно хуже. К счастью, в современном мире существует множество противогрибковых средств от самых разных производителей.

Даже форму лечения можно выбрать удобную: наружные противогрибковые препараты для лечения доступны и в виде мазей, и капель, и даже лаков. Если запустить болезнь, то можно даже потерять ноготь, доведя до хирургического удаления, но вовремя начатое лечение позволит избавиться от проблемы и забыть о ней, сохранив красоту кончиков пальцев.

Обработка ногтя при этом занимает считанные минуты, но важно применять, назначенное врачом средство только на чистые и высушенные руки. Кроме того, рекомендуется минимально контактировать с водой и влажностью до полного излечения, насколько это возможно, но не пренебрегая гигиеной.