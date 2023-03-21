Раскрыт способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала

«Подкожный жир очень плохо поддается спортивным нагрузкам и ограничениям в еде. Врач, в свою очередь, за один раз может уменьшить объем талии и бедер пациента, подчеркнуть мышцы пресса, сформировать красивый контур тела, увеличить объем груди или ягодиц», — заверил эксперт.