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1 час назад

Россиянам раскрыли способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала

Lenta.ru

Российский хирург Артур Дзотцоев раскрыл способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала. Соответствующую информацию публикует издание Life.

Раскрыт способ получить идеальную фигуру без диет и спортзала
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, придать фигуре красивую форму и атлетическую выразительность поможет липоскульптурирование — форма липосакции, позволяющая уменьшить количество подкожного жира и сделать форму тела женственнее или мужественнее. Врач объяснил, что упомянутая процедура заключается в коррекции тех областей тела, которые невозможно исправить при помощи спорта и диеты.

«Подкожный жир очень плохо поддается спортивным нагрузкам и ограничениям в еде. Врач, в свою очередь, за один раз может уменьшить объем талии и бедер пациента, подчеркнуть мышцы пресса, сформировать красивый контур тела, увеличить объем груди или ягодиц», — заверил эксперт.

В заключение Дзотцоев предупредил, что липоскульптурирование не является альтернативой похудению. Как утверждает хирург, лучшими кандидатами для проведения этой операции становятся те, кто уже достиг оптимального веса и желает привести тело в идеальную форму.

Здоровье,
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