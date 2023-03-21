Популярные бьюти-процедуры, которые не рекомендуются беременным

Период, когда женщина готовится стать матерью, требует особого внимания будущей мамочки к своему здоровью. К сожалению, многие привычные процедуры в салоне придется отложить до лучших времен. Мы посоветовались со специалистом и собрали топ бьюти-процедур, которые не рекомендуются беременной женщине до самых родов.

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Мезотерапия

В обычное время невероятно полезная процедура, однако беременной женщине стоит очень внимательно относиться к предложению косметолога провести процедуру. Конечно, хочется поддерживать упругость кожи и избавляться от пигментных пятен, и все же без консультации с врачом, ведущим беременность, соглашаться на мезотерапию не стоит. Препараты, которые вводит косметолог, могут попасть в кровоток и тем самым оказать влияние на плод. Не рискуйте зря.

Обертывания

Сама по себе процедура не всегда запрещена для будущих мам, но все же проясните этот момент на очередном приеме у своего врача. Опасность обёртываний в том, что в процессе процедуры повышается кровяное давление, а также возможен тонус мышц, что особенно опасно в первом триместре. От чего точно стоит отказаться, так это от горячих обёртываний — профессиональный косметолог никогда не предложит подобную рисковую процедуру, если будет знать о вашем положении.

Наращивание ногтей

Маникюр и педикюр во время беременности не только не запрещены, но и желательны, так как самостоятельно выполнить тот же педикюр на позднем сроке практически нереально. Но речь идет о гигиенических процедурах для рук и ног, от гелевого покрытия стоит отказаться. Тем более не рекомендуется наращивание ногтей. Состав геля может вызвать реакцию, которой не было до вашей беременности, не стоит так рисковать.

Солярий