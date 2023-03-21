Найден необычный способ повысить стрессоустойчивость

Специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали комплекс для развития стрессоустойчивости и других навыков адаптации. Он состоит из гончарного круга, на котором человек должен лепить изделия под воздействием различных раздражителей, и устройств, которые показывают уровень его стресса с помощью технологии биологической обратной связи (БОС).

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Цель проекта — помочь людям научиться справляться с психологическим дискомфортом в условиях повышенной нагрузки и неопределённости. Комплекс может быть использован как элемент тренировочного комплекса по психологической профилактике усталости и выгорания.

Работая с гончарным кругом, человек получает обратную связь о своих физиологических показателях — частоте пульса и дыхания, кожно-гальванической реакции. Если он спокоен и сосредоточен, то светодиодная шкала горит зелёным или жёлтым цветом. Если он напряжен или рассеян, то цвет меняется на красный или фиолетовый.