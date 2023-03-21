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2 часа назад

Диетолог Манило сообщила о пользе подсчета калорий для похудения

Слово и Дело

Несколько эффективных способов для сброса веса к лету перечислила гастроэнтеролог и диетолог Елена Манило.

Диетолог сообщила о пользе подсчета калорий для похудения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист отметила, что за оставшиеся до теплого сезона недели можно успеть сбросить до 10 килограммов и сохранить полученный результат надолго. Прежде всего она рекомендовала отказаться от экстремальных диет, поскольку сброшенный за это время вес все равно вернется, передает «Доктор Питер».

Существуют три правила, соблюдение которых поможет не только похудеть, но и надолго сохранить результат. Для начала необходимо создать дефицит калорий, а именно тратить больше энергии, чем потреблять.

Также важно учитывать состав ежедневного меню. Следует исключить из рациона быстрые углеводы, а именно печенье, выпечку и фастфуд. Эти блюда лучше заменить продуктами, которые богаты белком и клетчаткой.

Здоровье,Елена Манило,
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