Диетолог сообщила о пользе подсчета калорий для похудения

Несколько эффективных способов для сброса веса к лету перечислила гастроэнтеролог и диетолог Елена Манило.

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Специалист отметила, что за оставшиеся до теплого сезона недели можно успеть сбросить до 10 килограммов и сохранить полученный результат надолго. Прежде всего она рекомендовала отказаться от экстремальных диет, поскольку сброшенный за это время вес все равно вернется, передает «Доктор Питер».

Существуют три правила, соблюдение которых поможет не только похудеть, но и надолго сохранить результат. Для начала необходимо создать дефицит калорий, а именно тратить больше энергии, чем потреблять.