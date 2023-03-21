Врач призвала для победы над старостью налегать на клетчатку

Гастроэнтеролог из Японии призвала для победы над старостью налегать на клетчатку. Об этом Аки Кудо написала в своей книге «Что едят люди, которые не стареют». Врач много лет изучала тему долголетия и диету долгожителей, чтобы потом поделиться этой информацией с большим числом людей. По словам Кудо, самое важное для красоты и здоровья — поддерживать нормальную работу кишечника и не допускать запоров.

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В этом поможет питьевой режим и правильная диета. К примеру, японский гастроэнтеролог уверена, что рацион, богатый клетчаткой, должен сохранить красоту и здоровье на долгие годы. Дело в том, что пищевые волокна, которые не усваиваются и не всасываются в тонком кишечнике, достигают толстого кишечника и способствуют улучшению его работы.

Доктор называет такой рацион отличной профилактикой запоров. Он также регулирует уровень глюкозы в крови и снижает содержание «плохого» холестерина. Пищевыми волокнами богаты сухофрукты и бобовые (соя, чечевица, нут, фасоль), а также продукты на основе цельного зерна (рис, хлеб, паста, мука, овёс и другие).

«Я рекомендую в разумных пределах есть бурый рис, овсянку и цельнозерновой хлеб», — сказала врач.