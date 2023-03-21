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2 часа назад

Гастроэнтеролог из Японии призвала для победы над старостью налегать на клетчатку

Секрет Фирмы

Гастроэнтеролог из Японии призвала для победы над старостью налегать на клетчатку. Об этом Аки Кудо написала в своей книге «Что едят люди, которые не стареют». Врач много лет изучала тему долголетия и диету долгожителей, чтобы потом поделиться этой информацией с большим числом людей. По словам Кудо, самое важное для красоты и здоровья — поддерживать нормальную работу кишечника и не допускать запоров.

Врач призвала для победы над старостью налегать на клетчатку
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В этом поможет питьевой режим и правильная диета. К примеру, японский гастроэнтеролог уверена, что рацион, богатый клетчаткой, должен сохранить красоту и здоровье на долгие годы. Дело в том, что пищевые волокна, которые не усваиваются и не всасываются в тонком кишечнике, достигают толстого кишечника и способствуют улучшению его работы.

Доктор называет такой рацион отличной профилактикой запоров. Он также регулирует уровень глюкозы в крови и снижает содержание «плохого» холестерина. Пищевыми волокнами богаты сухофрукты и бобовые (соя, чечевица, нут, фасоль), а также продукты на основе цельного зерна (рис, хлеб, паста, мука, овёс и другие).

«Я рекомендую в разумных пределах есть бурый рис, овсянку и цельнозерновой хлеб», — сказала врач.

По словам специалиста, в рацион также нужно добавить грибы, батат, сушёный редис, тыкву, корень лопуха и брокколи.

Здоровье,Роспотребнадзор,
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