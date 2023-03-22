Гинеколог рассказала о самых неэффективных способах контрацепции

Некоторые методы современной контрацепции являются абсолютно ненадежными. Об этом рассказала заведующая женской консультацией Виктория Ловцева в интервью «СЭ».
По ее словам, самым неэффективным способом защиты от нежелательной беременности является биологический метод. Он основан на определении овуляции и воздержании от секса в этот период.
Также небезопасен прерванный половой акт. Гинеколог объяснила, что в предсеменной жидкости у мужчин содержится некоторое количество сперматозоидов, которые могут привести к зачатию.
Топ-3 ненадежных способов завершают химические барьерные методы, которые основаны на введении во влагалище веществ, разрушающих сперматозоиды. Однако сложность в том, что их нужно использовать строго за определенное время, рассказала Ловцева.