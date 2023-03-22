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1 час назад

Гинеколог рассказала о самых неэффективных способах контрацепции

Слово и Дело

Некоторые методы современной контрацепции являются абсолютно ненадежными. Об этом рассказала заведующая женской консультацией Виктория Ловцева в интервью «СЭ».

Гинеколог рассказала о самых неэффективных способах контрацепции
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По ее словам, самым неэффективным способом защиты от нежелательной беременности является биологический метод. Он основан на определении овуляции и воздержании от секса в этот период.

Также небезопасен прерванный половой акт. Гинеколог объяснила, что в предсеменной жидкости у мужчин содержится некоторое количество сперматозоидов, которые могут привести к зачатию.

Топ-3 ненадежных способов завершают химические барьерные методы, которые основаны на введении во влагалище веществ, разрушающих сперматозоиды. Однако сложность в том, что их нужно использовать строго за определенное время, рассказала Ловцева.

Здоровье,
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