Назван перекус, который может справиться со стрессом

"В ресторанах очень часто там, где есть итальянская пицца, присутствует такое блюдо, как овощи с голубым сыром. Они кладут туда майонез – это перебор. С греческим йогуртом будет намного лучше. Это получится не просто заедание стресса, а фактически правильный перекус", – заключила Дианова.