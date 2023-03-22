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2 часа назад

Назван перекус, который может справиться со стрессом

Москва24иещё 1

Привычка заедать стресс может навредить здоровью человека, но не в том случае, если перекус будет состоять из овощей. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Назван перекус, который может справиться со стрессом
Фото: m24.rum24.ru

"Я рекомендую в таких случаях нарезки – как антипасти у итальянцев, когда они нарезают разные свежие овощи, делают соус и макают овощи, пока ожидают основное блюдо", – сказала врач, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Диановой, морковка, огурец, перец и сельдерей являются одним из лучших сочетаний. Такой перекус поможет немного насытиться и человек не станет есть все подряд.

"Даже в масс-маркете продают готовые нарезанные овощи в стаканчиках. Овощи все низкокалорийные. Такой вариант – самый диетический", – подчеркнула диетолог.

Гастроэнтеролог предложила добавить к овощам соус, который можно приготовить самостоятельно. Для него понадобится 20–30 граммов сыра с плесенью или бри и 100–150 граммов греческого йогурта.

"В ресторанах очень часто там, где есть итальянская пицца, присутствует такое блюдо, как овощи с голубым сыром. Они кладут туда майонез – это перебор. С греческим йогуртом будет намного лучше. Это получится не просто заедание стресса, а фактически правильный перекус", – заключила Дианова.

Здоровье,Нурия Дианова,
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