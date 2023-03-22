Упражнения для расслабления шеи и плечевого пояса

«Выполняйте наклоны и повороты головы вправо, влево, наклон вперед. Заключительным упражнением в этом блоке выполняются перекаты головы от одного плеча к другому через наклон вперед», — пояснила специалист, добавив, что полезно будет также сделать скручивания туловища.