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54 минуты назад

Упражнения для расслабления шеи и плечевого пояса

Lenta.ru

Доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления (ГУУ) Ирина Кабанова рассказала об упражнениях для расслабления шеи и плечевого пояса. Ее слова приводит Life.

Упражнения для расслабления шеи и плечевого пояса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Выполняйте наклоны и повороты головы вправо, влево, наклон вперед. Заключительным упражнением в этом блоке выполняются перекаты головы от одного плеча к другому через наклон вперед», — пояснила специалист, добавив, что полезно будет также сделать скручивания туловища.

Она отметила, что запрокидывание головы назад при напряжении в шее не рекомендуется.

Кроме того, Кабанова дала рекомендации по снятию напряжения с ног при сидячей работе.

«Можно выполнять постукивания стопами об пол, затем перекаты стоп с пятки на носок и круговые движения в голеностопных суставах, выпрямив ноги», — сказала она.

Здоровье,Ирина Кабанова,
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