Растение для борьбы с лишним весом без побочных эффектов

Известно, что для похудения и поддержания веса следует придерживаться правильного питания и включать в режим дня физическую нагрузку. Когда этого недостаточно, подключаются другие методы. В новом исследовании учёные выяснили, что помочь справиться с ожирением может экстракт цветов гибискуса.

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Учёные из Мельбурнского королевского технологического института рассчитывают инкапсулировать экстракт цветов гибискуса для использования в пищевых добавках. Исследования показали, что они могут помочь в терапии ожирения без побочных эффектов препаратов для похудения. Исследователи извлекли антиоксидантные соединения, фенолы, из цветков розеллы из семейства гибискусов, а также извлекли из них гидроксицитриновую кислоту – рассказывает Хайтек.

Далее партии стволовых клеток человека обрабатывали либо фенольным экстрактом, либо гидроксицитриновой кислотой, прежде чем они инициировали дифференцировку в жировые клетки – адипоциты. Было обнаружено, что жировые клетки, полученные из жировых клеток, обработанных фенолом, содержат на 95% меньше жира, чем контрольная группа клеток.

Фенольный экстракт, как подтвердило исследование, ингибирует активность пищеварительного фермента – липазы. Она обычно расщепляет полученные жиры на сегменты, которые всасываются через стенки кишечника. Избыточные жиры, которые не требуются в данный момент организму для получения энергии, откладываются в жировых клетках. Не позволяя липазе делать своё дело, фенолы розеллы позволяют им просто проходить через пищеварительную систему.