Раскрыта необходимая для эффективного похудения норма воды

Для эффективного похудения важно не только правильно питаться и вести активный образ жизни, но и соблюдать питьевой режим. Эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель раскрыла в беседе с «Мослентой» необходимую человеку норму воды. Она призвала ежедневно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм веса.
По словам эксперта, для ускорения метаболизма и очищения организма от токсинов важно пить достаточно жидкости, поскольку она способствует расщеплению жиров и уменьшает аппетит.
30 миллилитров воды на килограмм веса необходимо выпивать человеку ежедневно
Лучше всего пить водородную воду, насыщающую тело на клеточном уровне, отметила Энхель. Она содержит один из наиболее эффективных антиоксидантов — молекулярный водород. Как заявила биохакер, молекулярный водород терапевтической концентрации налаживает обменные процессы в организме, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, снижает уровень сахара в крови. Эти факторы напрямую влияют на вес.