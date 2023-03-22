5 привычек в еде, которые разрушают ваше тело после 50 лет

Некоторые пищевые привычки могут незаметно разрушать ваш организм. И особенно актуальным это становится после 50 лет.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

После 50 лет тело начинает изменяться. По данным Medline Plus, в этом возрасте вы можете начать терять мышечную массу. А ещё вы станете быстрее набирать вес.

Видео дня

Специалисты предупреждают, что следующие пищевые привычки очень вредят здоровью в возрасте 50+.

Не следить за размерами порций. Всё дело в том, что с возрастом человек теряет мышечную массу, из-за чего его метаболизм замедляется. В результате набрать лишние килограммы ему становится проще. Поэтому так важно следить за тем, сколько вы съедаете, если вам уже за 50.

Пропуск приёма пищи. Особенно опасно пропускать завтрак. Люди, которые отказываются от завтрака и/или обеда, с большей вероятностью будут переедать днём и вечером - во второй половине дня. Это может привести к увеличению веса.

Не получать достаточно белка. Дело в том, что белок помогает поддерживать мышечную массу, которая нужна для здорового старения организма. С возрастом мышечная масса утрачивается, поэтому и потребность в белке возрастает.

«Журнал Американского колледжа питания» отмечает, что к 70 годам белковая ткань тела человека уменьшается на 10%. Поэтому так важно в каждый приём пищи в 50+ лет включать источник белка.

Недостаток клетчатки. Клетчатка поддерживает здоровье пищеварительной системы, позволяет дольше ощущать себя сытым, уменьшает скачки уровня сахара в крови после еды.

Кроме того, научные исследования показывают, что употребление этого элемента важно для продления жизни. В каждый приём пищи лучше всего включать овощи и фрукты, если вы хотите получать достаточное количество клетчатки.

Употреблять слишком много продуктов, вызывающих воспаление. Из-за этого могут развиться, согласно отчёту, опубликованному в Nature Medicine, болезни почек, сердечно-сосудистые заболевания, неалкогольная жировая болезнь печени, диабет, рак.

После 50 лет нужно ограничить потребление газированных напитков, сладких напитков, обработанных хлебобулочных изделий (пирожные, печенье), рафинированных углеводов (обработанное мясо, белый хлеб).