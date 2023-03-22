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3 часа назад

10 продуктов, которые помогут при анемии

runews24.ru

К анемии приводит нехватка железа. Этим заболеванием страдает более 30 процентов людей во всём мире.

10 продуктов, которые помогут при анемии
Фото: runews24.rurunews24.ru

Food.ru составил список продуктов, которые помогут восполнить в организме железо. На его нехватку указывает бледная и сухая кожа, ломкие ногти и трещины в уголках рта. Также человек чувствует усталость и у него учащается сердцебиение.

Для восполнения запаса железа нужно есть печень. В 100 граммах этого продукта содержится 6,5 миллиграмма или 36% суточной нормы.

Красное мясо тоже содержит железо, но его нельзя есть каждый день. Лучше всего – 1-3 раза в неделю.

В 100 граммах индейки – 1,4 мг ценного минерала, это составляет 8% суточной нормы.

Бобовые – фасоль, горох, нут и чечевица – тоже являются источником железа. Например, в 100 граммах чечевицы есть 3,3 мг минерала или почти 19% нормы.

Также железо есть в шпинате, в тыквенных семечках, моллюсках, тунце, гречке.

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