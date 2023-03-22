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35 минут назад

5 упражнений, которые помогут быстро сбросить пару килограммов

Ferra.ru

Для быстрого и эффективного похудения вам нужно сжигать калорий больше, чем вы получаете. Кроме того, важно добавить в распорядок дня физическую нагрузку. Несколько упражнений будут особенно полезными для похудения.

5 упражнений, которые помогут быстро сбросить пару килограммов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хотите быстро избавиться от пары килограммов? Тогда каждый день выполняйте эти пять упражнений. Каждое упражнение нужно делать в течение 30 секунд, затем отдохнуть 15 секунд и приступить к следующему. После того как выполните все упражнения, отдохните 1 минуту и повторите всё в три-пять подходов.

Воздушные приседания. Это основное упражнение, которое подходит всем. Можно даже сделать его ещё сложнее, превратив в приседания с прыжком. Сначала расставьте ноги на ширине плеч, а затем приседайте, пока бёдра не окажутся параллельны полу или ниже. После этого вернитесь в исходное положение.

Отжимания. Если просто отжиматься вам ещё тяжело, то вы можете положить при их выполнении руки на ящик, скамью или диван. Держите корпус в напряжении на протяжении всего упражнения и не давайте бёдрам провисать.

Выпады. Вы можете просто выполнять поочерёдно выпады при ходьбе либо делать прыжки с выпадами. Когда делаете шаг вперёд, следите, чтобы колено не прогибалось внутрь.

Берпи. Исходное положение - стоя. Из этого положения быстро перейдите в позу для отжиманий, можете даже при этом один раз отжаться. После этого подпрыгните вверх, оттолкнувшись от пола.

Спринты (гладкий бег). Такой бег увеличит скорость обмена веществ и поможет сжечь много калорий, нарастить мышцы, улучшить спортивные показатели. Нужно пробегать от 50 до 100 м. За один цикл тренировки выполняйте один-два спринта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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