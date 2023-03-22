Врач рассказала об опасных последствиях употребления бекона
Чрезмерное потребление бекона может спровоцировать проблемы с пищеварением, повысить уровень холестерина и привести к инфаркту либо инсульту.
Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
"Бекон – это жирный продукт. В нем очень много насыщенных жиров. Идет большая нагрузка на поджелудочную железу. Могут возникнуть проблемы с пищеварением", – предупредила эксперт.
Также в беконе содержится достаточно много калорий. Если злоупотреблять этим продуктом, то можно набрать вес, говорит Аплетаева.
Кроме того, бекон в больших количествах может негативно влиять на уровень холестерина у человека.
"Избыток холестерина в организме ведет к закупорке сосудов. Поэтому тем, у кого есть склонность к его повышению, стоит ограничивать подобные продукты", – отметила диетолог.
С учетом этих фактов бекон следует есть как можно реже.
"Если он присутствует в каких-то определенных блюдах, которые мы редко употребляем, в этом нет ничего критичного. Но злоупотреблять этим продуктом нельзя", – заключила эксперт.