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Врач рассказала об опасных последствиях употребления бекона

Чрезмерное потребление бекона может спровоцировать проблемы с пищеварением, повысить уровень холестерина и привести к инфаркту либо инсульту.

Врач рассказала об опасных последствиях употребления бекона
© m24.ru

Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

"Бекон – это жирный продукт. В нем очень много насыщенных жиров. Идет большая нагрузка на поджелудочную железу. Могут возникнуть проблемы с пищеварением", – предупредила эксперт.

Также в беконе содержится достаточно много калорий. Если злоупотреблять этим продуктом, то можно набрать вес, говорит Аплетаева.

Кроме того, бекон в больших количествах может негативно влиять на уровень холестерина у человека.

"Избыток холестерина в организме ведет к закупорке сосудов. Поэтому тем, у кого есть склонность к его повышению, стоит ограничивать подобные продукты", – отметила диетолог.

С учетом этих фактов бекон следует есть как можно реже.

"Если он присутствует в каких-то определенных блюдах, которые мы редко употребляем, в этом нет ничего критичного. Но злоупотреблять этим продуктом нельзя", – заключила эксперт.

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