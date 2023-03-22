Польза и эффект диеты каменного века

Палеодиета, так она официально называется, - итог многолетних исследований, которые проводились на археологических раскопках, в экспедициях к племенам охотников и собирателей, до сих пор живущих как в каменном веке, и в самых современных лабораториях.

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Основные принципы палеодиеты

1. Не ограничивается потребление постного мяса, рыбы, даров моря, овощей и фруктов.

2. Нужно избегать хлеба и продуктов из злаков, бобов, молочных продуктов и пищевых продуктов, сделанных промышленным способом.

Щи да каша – пища не наша

Суть диеты - контрреволюционная. Ее создатели развенчивают достижения «великой сельскохозяйственной революции». Благодаря ей мы научились выращивать злаки и превращать их в крупу и муку. Вот тогда мы и начали питаться хлебом, кашами и прочими зерновыми продуктами. Случилось это около 10 тысяч лет назад - время с точки зрения эволюции ничтожное. С тех пор сменилось только 500 поколений, а значит, мы еще не успели приспособиться к этим продуктам. Они чужие для нас. И как это ни кощунственно звучит (особенно в России), но хлеб с точки зрения создателей палеодитеты не жизнь, а болезни и смерть.

Все дело в фититах

Это и болезни цивилизации - ожирение, диабет, инфаркты, инсульты и проблемы со здоровьем, которые появились у древних людей, занявшихся сельским хозяйством вместо охоты и собирательства, а также сокращение продолжительности жизни, уменьшение роста, увеличение детской смертности, инфекции, кариес, малокровие из-за недостатка железа, остеопороз (ослабление костной ткани), камни в почках и еще много чего. Ученые объясняют эти революционные «достижения» в первую очередь фитатами - веществами, которые содержатся в злаках и препятствуют усвоению многих микро- и макроэлементов.

Считается, что в каменном веке люди жили недолго и недотягивали до своих инфарктов и инсультов. Это не совсем так: многие действительно погибали молодыми, жизнь была опасной, но там было полно «пенсионеров» старше шестидесяти, у которых не было нынешних болезней цивилизации. Это научный факт. Кстати, точно такая же ситуация со здоровьем и в племенах охотников и собирателей, доживших до наших дней. Но стоит им перейти на нашу диету, как болеть они начинают цивилизованно.

Кроме отсутствия в рационе злаков, древние люди ели очень мало соли и совсем не знали сахара. В Европе с ним познакомились всего лет 500-600 назад, и этот продукт тоже остается чужим для нас. Поэтому поклонники палео­диеты избегают и самого сахара, и продуктов, его содержащих.

Реабилитация мяса, но не всякого

Но самый больной вопрос палеодиеты связан не с хлебом, а с мясом. У диких животных мясо примерно в 10 раз постнее, чем у домашнего скота. К тому же из-за кормов в мясе сельскохозяйственных животных почти отсутствуют полезнейшие омега-3 жирные кислоты. А у диких животных их очень много. Поэтому в нашем питании омега-3 кислот в 10-12 раз меньше, чем омега-6. А в каменном веке их было поровну. Как решают эту проблему поклонники палеодиеты сегодня? Они выбирают постное мясо (хотя это и не 100%-ная замена дикому) и потребляют рыбу и морепродукты, в которых омега-3 много. Эти белковые продукты - важнейшие в диете, ведь, по мнению ученых, древний человек получал 65% калорий именно из животной пищи и только 35% - из растительной.

Дары дикой природы

Но дары природы дети каменного века тоже жаловали, ведь пока мужчины охотились, женщины занимались собирательством. В первую очередь они собирали фрукты, овощи, ягоды, орехи. Все это важнейшие компоненты диеты, и их можно есть без ограничения. Помимо заряда из витаминов, антиоксидантов, клетчатки и других полезнейших веществ, они выполняют еще одну важнейшую роль - не дают организму «закиснуть», предотвращают кислотную нагрузку на почки. Дело в том, что хлеб, крупы, сыры, жирное мясо, соленья и копчености закисляют организм, способствуя развитию гипертонии и возникновению инсультов, астмы, остеопороза и образованию в почках камней. А овощи и фрукты защищают от этого букета болезней.