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2 часа назад

Женщина потеряла память после уколов для похудения

Lenta.ru

После модных уколов для похудения жительница Великобритании Ребекка Маллок потеряла память. О серьезных побочных эффектах, с которыми она столкнулась, рассказало издание The Sun.

Женщина потеряла память после уколов для похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британка призналась, что, несмотря на многочисленные попытки похудеть, в 31 год она весила более 90 килограммов. Насмотревшись в TikTok видео об «уколах стройности», сулящих быстрое похудение без особых усилий, она заказала в интернете несколько шприцев с препаратом Saxenda.

Уколы подействовали. За первую неделю Ребекка сбросила 2,5 килограмма и продолжала терять вес. Однако на десятый день она и ее муж заметили первые странные симптомы, вызванные препаратом. Ребекка обнаружила, что ничего не помнит о событиях, про которые говорили по телевизору.

«Муж сказал, что у меня началась паническая атака, чего я совсем не помню. В конце концов он меня успокоил, и я легла спать», — сказала она.

В ту же ночь у Ребекки случился судорожный приступ. Ее увезли в больницу, где провели серию тестов. МРТ и ЭКГ не показали отклонений, которые могли бы спровоцировать припадок. Единственным изменением в ее образе жизни был прием препарата для похудения. По мнению врачей, именно он мог стать причиной и приступа, и забывчивости.

После прекращения приема препарата Ребекка чувствует себя хорошо, однако снова прибавила восемь килограммов. Теперь она весит столько же, сколько и до уколов. Вдобавок она забыла целую неделю своей жизни, однако медики не исключают, что со временем воспоминания вернутся.

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