Иммунолог дал советы аллергикам, как пережить период цветения

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как зависимым от пыльцы людям пережить весенний период.
Эксперт отметил, что для начала необходимо посетить врача-специалиста и подготовиться путем лечения. Делать это необходимо обязательно в межсезонье (осенне-зимний период) с помощью аллерген-специфической иммунотерапии.
Продеус напомнил, что в средней полосе России аллергию в основном вызывают раннецветущие деревья — ольха, береза, тополь, а в южных регионах — амброзия.
Он посоветовал аллергикам чаще делать влажную уборку дома и принимать душ. В отличие от остальных времен года не рекомендуется открывать окна и проветривать помещение, потому что в этом случае частички пыльцы залетают в квартиру.
Продеус также напомнил, что весной аллергикам не рекомендуется употреблять яблоки, вишню, сливы, черешню, персики, потому что у людей, страдающих от цветения березы, есть перекрестная аллергия на косточковые, передает «Радио 1».