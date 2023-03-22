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1 час назад

Иммунолог Продеус дал советы аллергикам, как пережить период цветения

Вечерняя Москва

Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как зависимым от пыльцы людям пережить весенний период.

Иммунолог дал советы аллергикам, как пережить период цветения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что для начала необходимо посетить врача-специалиста и подготовиться путем лечения. Делать это необходимо обязательно в межсезонье (осенне-зимний период) с помощью аллерген-специфической иммунотерапии.

Продеус напомнил, что в средней полосе России аллергию в основном вызывают раннецветущие деревья — ольха, береза, тополь, а в южных регионах — амброзия.

Он посоветовал аллергикам чаще делать влажную уборку дома и принимать душ. В отличие от остальных времен года не рекомендуется открывать окна и проветривать помещение, потому что в этом случае частички пыльцы залетают в квартиру.

Продеус также напомнил, что весной аллергикам не рекомендуется употреблять яблоки, вишню, сливы, черешню, персики, потому что у людей, страдающих от цветения березы, есть перекрестная аллергия на косточковые, передает «Радио 1».

Здоровье,Андрей Продеус,
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