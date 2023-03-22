Гастроэнтеролог объяснил бесполезность кефирно-гречневой диеты

Многие россиянки в попытке похудеть к лету прибегают к популярной кефирно-гречневой диете, однако ее эффективность на самом деле является просто мифом.
Употребление этих двух «волшебных» продуктов никак не поможет быстро сжечь жир в области живота и бедер. Таким мнением поделился врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.
На самом деле вес уменьшается исключительно за счет низкой калорийности рациона, а не благодаря каким-то мифическим жиросжигающим свойствам кефира и гречки. Также ошибочным является и утверждение, что эти продукты очищают организм при похудении, резюмировал специалист.