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35 минут назад

Гастроэнтеролог Вялов объяснил бесполезность популярной в России кефирно-гречневой диеты

Слово и Дело

Многие россиянки в попытке похудеть к лету прибегают к популярной кефирно-гречневой диете, однако ее эффективность на самом деле является просто мифом.

Гастроэнтеролог объяснил бесполезность кефирно-гречневой диеты
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Употребление этих двух «волшебных» продуктов никак не поможет быстро сжечь жир в области живота и бедер. Таким мнением поделился врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

На самом деле вес уменьшается исключительно за счет низкой калорийности рациона, а не благодаря каким-то мифическим жиросжигающим свойствам кефира и гречки. Также ошибочным является и утверждение, что эти продукты очищают организм при похудении, резюмировал специалист.

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