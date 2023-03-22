Что можно беременным: разъясняет акушер-гинеколог

Беременность — важный период в жизни женщины. У будущих мам, особенно если это первый ребёнок, обычно много вопросов. Но по каждому поводу не будешь бегать к врачу, поэтому вокруг беременности складывается много мифов. Акушер-гинеколог первой категории Надежда Щуркина рассказала, что можно беременным, вопреки распространённым заблуждениям, а от чего лучше отказаться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Беременность, безусловно, накладывает определённые ограничения на женщин. Но всё-таки их не так много, как принято считать.

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Например, можно ли беременным стричься? В народе говорят, что нельзя. Это не так — ходить в салон не запрещено, но вот от химических красителей действительно лучше отказаться в пользу натуральных красок (если без них не обойтись).

Женщина, вынашивающая ребёнка, может жить половой жизнью. Ограничения могут быть, только если беременность протекает с осложнениями.

Не запрещают будущим мамам поездки — в самолёте или в поезде. Даже кофе беременным можно, но лучше, конечно, ограничить его потребление.

Поздняя беременность: какие риски?

Некоторые до сих пор считают, что рожать после 30 уже поздно. На самом деле женщина может выносить и родить ребёнка, пока у неё сохраняется менструальная функция, отметила врач.

Однако здесь есть оговорки. После 35 лет возрастает риск хромосомных патологий у детей. Так что если в паре женщина старше 35, а мужчина — 40 лет, перед планированием малыша им стоит пройти медико-генетическое консультирование, посоветовала акушер-гинеколог в разговоре с изданием Progorodsamara.

Что нельзя делать беременным?

Беременность — это не болезнь, поэтому будущая мама может вести привычный образ жизни. За некоторыми исключениями. Как правильно вести себя во время беременности:

отказаться от вредных привычек,

приём лекарств согласовывать с врачом,

не контактировать с вредными веществами,

отказаться от экстремальных видов спорта в пользу ходьбы или плавания,

ограничить фастфуд.