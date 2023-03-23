Названы главные ошибки при выполнении отжиманий

Издание «Правда.ру» назвало главные ошибки при выполнении отжиманий. Они приводятся на сайте издания.

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Первой ошибкой журналисты назвали слишком сильное движение позвоночником при выполнении упражнения. Для того чтобы исправить это, необходимо приподнять копчик и сомкнуть бедра. Следующей ошибкой стало опускание бедер. Во избежание этого нужно напрягать живот и ягодицы.

Также выполняющий отжимание зачастую не может полностью опуститься вниз. Чтобы справиться с этим, необходимо укрепить мышцы манжеты плеча и передней зубчатой мышцы.