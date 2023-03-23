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1 час назад

Что произойдет, если съедать банан перед сном

Российская Газета

Есть мнение, что поздно вечером есть категорически нельзя, так как растут риски того, что вся еда отложится в бока и бедра. Однако существуют продукты, которые позволяют устроить перекус незадолго до сна и при этом не навредить организму.

Что произойдет, если съедать банан перед сном
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Диетолог и нутрициолог Ирина Мансурова в интервью aif.ru объяснила, что можно съесть на ночь без вреда для фигуры и даже с пользой для организма. Важное правило - порция при позднем перекусе не должна быть больше, чем ваш кулак.

Есть две группы продуктов, которые допустимы вечерами (но только в небольшом количестве, еще раз подчеркнула специалист). К ним можно отнести источники триптофана и еду, содержащую растительный аналог мелатонина, - это основной гормон эпифиза (шишковидной железы в самом центре мозга).

В первую группу входят орехи, бананы, сыр, во вторую - вишня и черешня, овсянка, мясо индейки, чай из ромашки и опять же бананы.

Отмечается, что основной гормон эпифиза ответственен за регуляцию суточного ритма, процессы старения, иммунитет, риски развития онкозаболеваний. Триптофан же хорошо влияет на качество сна и корректирует уровень кортизола (гормона стресса). Зная об этом, можно заранее комбинировать продукты для оптимального перекуса в поздние часы. Например, можно объединить банан и немного орехов, стакан вишневого сока, отметила Ирина Мансурова.

Здоровье,Ирина Мансурова,
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