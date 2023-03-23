Раскрыто влияние противозачаточных средств на женский оргазм

Противозачаточные средства потенциально могут влиять на степень сексуального влечения женщины и ее способность испытывать удовольствие от секса. Последствия приема контрацептивов и другие факторы, влияющие на женский оргазм, раскрыли психиатр, специализирующаяся на сексуальном здоровье, Элизабет Гордон и гинеколог Алисса Двек, пишет CNN.

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Большинство женщин не чувствуют перемен в сексуальном темпераменте из-за приема противозачаточных средств, отметила Гардон. Однако бывают индивидуальные случаи снижения влечения или, наоборот, его усиления. Психиатр допускает, что при приеме контрацептивов женщина может перестать считать привлекательным партнера или мужа, который ей нравился до приема таблеток. Двек, в свою очередь, рассказала о двух основных теориях, которые объясняют механизм влияния контрацептивов на этот процесс.

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По словам гинеколога, препараты как с прогестероном, так и с эстрогеном предотвращают возникновение овуляции. Когда овуляции не происходит, выброса гормонов тоже нет, и влечение падает. По другой теории, таблетки с эстрогеном повышают выработку белков в печени. Белок связывает тестостерон, и уровень этого гормона в кровотоке падает, а следом уменьшается половое влечение и способность получать оргазм.

«Годами ведется много споров по этому поводу. Я занимаюсь практикой около 29 лет, и все это время они остаются предметом обсуждения», — прокомментировала обе теории Двек.

Хотя снижение влечения из-за противозачаточных средств считается вероятным, эксперты призвали не спешить отказываться от них. Помимо контрацептивов, причинами сексуальных проблем могут быть другие факторы. Например, стресс или прошлые психологические травмы способны негативно влиять на влечение и сексуальную чувственность. Еще одной частой причиной отказа от интимной близости может стать физический дискомфорт во время секса, вызванный различными заболеваниями. В этом случае специалисты рекомендуют срочно обратиться к гинекологу.