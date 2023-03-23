Врач разоблачил два популярных «жиросжигающих» продукта

Монодиеты не теряют своей популярности. О настоящем эффекте одной из них рассказал в своем Telegram-канале гепатолог Сергей Вялов.

Кефирно-гречневую диету называют волшебной, поскольку она якобы позволяет в краткие сроки избавиться от лишнего веса и – самое главное – жира на животе. Медик назвал ее бессмысленной, так как она непродолжительна по времени. Он подтвердил, что вес уходит. Но не из-за используемых в диете продуктов.

«Вес теряется за счет низкой калорийности рациона», – объяснил эксперт.

Так называемая японская диета, в рамках которой нужно придерживаться 1,8 тысячи килокалорий, не поможет быстро похудеть, отметил врач:

«Максимум чего можно добиться – контроля существующего веса или похудения на два-три килограмма за год».

Напомним, питаться на японской диете нужно в основном рыбой, овощами, фруктами, молочными продуктами, нежирным мясом. Допустимы хлеб и оливковое масло, а вот животные жиры и сладкое запрещены.

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